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لبنان

"ليشمانيا" في المخيمات!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-11-2022 | 04:30
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كشفت مصادر طبية معنية بملف متابعة حالات الكوليرا في مخيمات السوريين في الشمال، عن وجود امراض جلدية من نوع اخر تتفشى مؤخراً بين صفوف النازحين، لا تقل خطورة وعدوى عن كورونا والكوليرا وسواها، وهو مرض "الليشمانيا". وهذا المرض او ما يُعرف باسم "حبة حلب" هو جنس من طفيليات ينتشر عن طريق نوع من الحشرات وتحديدا "ذبابة الرمل" الصفراء اللون، والتي تؤدي الى طفرات جلدية على الجسم والوجه، ويحتاج علاجها الى وقت طويل. وهذا المرض معروف منذ القدم كالجرب والقمل، وبحسب المصادر الطبية فإنّه يجري العمل حالياً على الترصد الميداني لهذه الحالات داخل المخيمات على الرغم من انّها لا تدعو الى القلق

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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