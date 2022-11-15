مشهد انفجار اسطنبول.. هل سيحصلُ في لبنان؟

من الصّعب جداً مقارنة تركيا بلبنان خصوصاً عندما يتركز الحديثُ عن الإنفجار الذي هزّ اسطنبول، يوم الأحد الماضي، وأدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة أكثرَ من 80 آخرين.

حتماً، فإنّ مقاربة وضع البلدين قد لا تجدُ سبيلها نحو التحقّق، لكنّ الإضاءة على بعضِ الأمور قد تكونُ واجبة وقائمة. صحيحٌ أن الانفجار الذي وقع في اسطنبول يعتبرُ خرقاً أمنياً لدولةٍ "متينة" مثل تركيا، إلا أنه وفي أي دولةٍ في العالم قد يحدث عملٌ مُماثل باعتبار أنّ الخَلايا الإرهابية المُنتشرة في مختلف الدول، تسعى جاهدة لتنفيذ مُخططاتها الهادفة لزعزعة الإستقرار العالمي. فما حصل في تركيا، قد يتكرر في أي دولة أخرى لاسيما أن التهديدات كبيرة في ظل الإرهاب العالمي. إلا أنه مقابل كل ذلك، فإنّ "الإنجاز" الذي شهدته تركيا تركّز في كشف المتورطين بالانفجار، إذ جرى توقيفهم بعد ساعاتٍ من حصوله من دون أي قيدٍ أو شرط. هنا، المشهدُ هذا تمنّى اللبنانيون رؤيتهُ بعد انفجار مرفأ بيروت عام 2020 الذي أزهقَ أرواحَ أكثر من 200 شهيداً. حينها، كان السبب الذي أدّى إلى "جريمة العصر" في بيروت، مرتبطاً بانفجار أطنانٍ من "نيترات الأمونيوم"، في حين أن تفجير تركيا اقتصر على قنبلة. حتماً، المقارنةُ بين الحادثين غير واردة، لكنّ العبرة ليست هنا، بل في مكانٍ آخر. فبسبب قنبلة، استنفر الأمن التركيّ على كافة الأصعدة من أجل الانتصار لأرواحِ الضحايا، فكان الإطباقُ على المتورّطين سريعاً لتوقيفهم وسوقهم إلى العدالة. أمّا في بيروت التي شهدت على شبهِ انفجارٍ نووي بسبب "النيترات"، فما زالت الحقيقةُ فيها ضائعة، وآفاق العدالة تائهة.

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