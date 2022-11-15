سكاف: إجتماع بعض النواب اليوم لتوحيد المعارضة

يعقد النواب المستقلون اجتماعاً تنسيقياً عند الثالثة من بعد ظهر اليوم في مجلس النواب، للتشاور وتوحيد الموقف من المواضيع والملفات المطروحة.





وفي هذا السياق، أوضح النائب غسان سكاف ان "اجتماع اليوم سيضمّ نوابا مستقلين وتغييريين وممثلين عن بعض الكتل حصرا، ويدخل في إطار عملية توحيد صفوف المعارضة وموقفها خصوصا إزاء الانتخابات الرئاسية".

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وقال في حديث الى "صوت كل لبنان": "إذا كانت قوى 8 آذار تعتبر النائب ميشال معوّض مرشّح تحدٍّ، فإن قوى المعارضة ترى في مرشّحي 8 آذار مرشّحي تحدٍّ أيضا"، مؤكدا ان "أي بحث بمرشّح آخر، يجب أن يحظى بقبول معوّض وأطياف المعارضة الأخرى".

وردا على سؤال عن عملية التشريع، أشار الى ان جدول أعمال اجتماع المعارضة اليوم، يضمّ موضوع تشريع الضرورة في ظل الشغور الرئاسي وحكومة تصريف الأعمال الحالية.