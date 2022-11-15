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لبنان

34 قاضياً متدرجاً اليمين القانونية يوم الجمعة المقبل

Lebanon 24
15-11-2022 | 03:09
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يقسم 34 قاضياً متدرجاً، يوم الجمعة المقبل في 11 تشرين الثاني 2022، اليمين القانونية في القاعة الكبرى لمحكمة التمييز (قصر العدل في بيروت – الطابق الرابع)، وذلك أمام هيئة خاصّة لمحكمة التمييز برئاسة الرئيس الأول القاضي سهيل عبود، وعضوية القاضيين الرئيسين سهير الحركة وعفيف الحكيم، في حضور رئيسة معهد الدروس القضائية القاضية ندى دكروب وأهالي القضاة.
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