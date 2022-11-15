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لبنان

إجتماع ثلاثي في رأس الناقورة.. وهذا ما أكده الجانب اللبناني

Lebanon 24
15-11-2022 | 03:48
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أعلنت قيادة الجبش مديرية التوجيه أنه "بتاريخ ١٤ / ١١ / ٢٠٢٢ عقد إجتماع ثلاثي استثنائي في رأس الناقورة، برئاسة قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ورئيس البعثة اللواءAroldo Lazaro ، وحضور وفد من ضباط الجيش اللبناني برئاسة منسق الحكومة اللبنانية لدى قوة الأمم المتحدة العميد منير شحاده".
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ولفتت قيادة الجيش في بيان الى أن الجانب اللبناني تطرق إلى الاعتداءات الإسرائيلية اليومية والمتكررة للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً، وأعاد تأكيد التزام لبنان بالقرار 1701 ومندرجاته كافة. كما دعا الأمم المتحدة لممارسة أقصى قدر من الضغط على العدو الإسرائيلي من أجل كبح ممارساته العدائية.
 
كذلك، شدد الجانب اللبناني على ضرورة انسحاب العدو الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة كافة: مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، القسم الشمالي المحتل من منطقة الغجر والمناطق المحتلة الـ 13 حيث يتحفظ لبنان على الخط الأزرق، والمناطق الـ 17 حيث يوجد خرق دائم لهذا الخط.
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