بو حبيب استقبل سفير اليابان مودعاً

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بوحبيب، سفير اليابان تاكيشي أوكوبو في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية في لبنان.

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