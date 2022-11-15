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لبنان

بو حبيب استقبل سفير اليابان مودعاً

Lebanon 24
15-11-2022 | 03:47
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بوحبيب، سفير اليابان تاكيشي أوكوبو في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية في لبنان.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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