ارتفاع اضافي بأسعار المحروقات... اليكم الأرقام

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ارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 21000 ليرة لبنانية. كما ارتفع سعر المازوت 9000 ليرة لبنانية، والغاز 4000 ليرة لبنانية.وقد أصبحت الأسعار على الشكل التالي:- البنزين 95 أوكتان: 811000 ل.ل.- البنزين 98 أوكتان: 828000 ل.ل.- المازوت: 878000 ل.ل.- الغاز: 446000 ل.ل.