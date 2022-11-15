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لبنان

جنبلاط ابرق للرئيس التركي مستنكرا هجوم اسطنبول

Lebanon 24
15-11-2022 | 04:40
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أبرق رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مستنكرًا الهجوم الإرهابي الذي استهدف ميدان تقسيم في اسطنبول، مقدمًا تعازيه إلى الشعب التركي وأهالي الضحايا.

 

وجاء في نص البرقية:

"أدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف ميدان تقسيم في اسطنبول وأدى إلى خسائر في أرواح الأبرياء وإصابة آخرين. وإذ أتطلع إلى تقديم الجناة إلى العدالة، فإنني آمل أن يتم الحفاظ على استقرار تركيا في هذه الأوقات الصعبة. وأتقدم منكم ومن أسر الضحايا والشعب التركي بأحرّ التعازي والمواساة".

 

 

إلى ذلك، أبرق جنبلاط إلى رئيس مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة الوزير القطري عبدالله بن حمد العطية، معزياً بوفاة الراحل محمد بن شبيب بن ناصر العطية.

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