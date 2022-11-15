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لبنان

في عكار... إصابة طفل بطلق ناريّ من سلاح صيد

Lebanon 24
15-11-2022 | 05:21
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ طفلاً من بلدة تكريت في عكار، أُصيب بطلق ناريّ من سلاح صيد في قدمه، وقد نُقل لمستشفى عبدالله الراسي الحكومي في حلبا للعلاج، فيما وُصفت حالته بالمستقرة.
 
 
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طفل

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