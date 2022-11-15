طوق أمنيّ للجيش في خراج عكار العتيقة - القبيات... إليكم ما تمّ العثور عليه

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ أحد المواطنين عثر في خراج بلدتي عكار العتيقة - القبيات أثناء قيامه بهواية الصيد على قذيفة داخل حقل زراعيّ.



وقد حضرت دورية من الجيش إلى المكان، وضربت طوقاً أمنياً، وعملت على مصادرة القذيفة.

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