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لبنان

طوق أمنيّ للجيش في خراج عكار العتيقة - القبيات... إليكم ما تمّ العثور عليه

Lebanon 24
15-11-2022 | 05:39
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ أحد المواطنين عثر في خراج بلدتي عكار العتيقة - القبيات أثناء قيامه بهواية الصيد على قذيفة داخل حقل زراعيّ.

وقد حضرت دورية من الجيش إلى المكان، وضربت طوقاً أمنياً، وعملت على مصادرة القذيفة.
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قذيفة

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