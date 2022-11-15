القنصلية اللبنانية تستنكر العمل الارهابي في تركيا

وضع القنصل العام اللبناني في تركيا، مازن كبارة، صباح يوم الاربعاء اكليل من الزهر الاحمر باسم القنصلية اللبنانية في منطقة التفجير الارهابي بميدان تقسيم. ووقف المجتمعون دقيقة صمت استنكاراً للعمل الارهابي.

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