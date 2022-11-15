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لبنان

القنصلية اللبنانية تستنكر العمل الارهابي في تركيا

Lebanon 24
15-11-2022 | 05:45
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وضع القنصل العام اللبناني في تركيا، مازن كبارة، صباح يوم الاربعاء اكليل من الزهر الاحمر باسم القنصلية اللبنانية في منطقة التفجير الارهابي بميدان تقسيم. ووقف المجتمعون دقيقة صمت استنكاراً للعمل الارهابي.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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