الحلبي بحث مع زواره في قضايا تربوية

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اجتمع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي مع رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة بهية الحريري، وتناول البحث القضايا التربوية الملحة مع بداية العام الدراسي، وخصوصا ورشة تطوير المناهج التربوية.ثم استقبل النائب السابق سامي فتفت وعرض معه الاحتياجات التربوية لمنطقته.واجتمع الوزير الحلبي بعد ذلك مع أحمد الحريري ونقيب المهندسين في طرابلس والشمال بهاء حرب، وتناول البحث موضوع إسهام النقابة في تكليف مهندسين منها الكشف على المدارس للتأكد من سلامتها، وكذلك الكشف على مبنى كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية فرع الشمال مع فريق من الجامعة. وقد أجرى الوزير الحلبي إتصالا برئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران لمتابعة هذا الأمر.والتقى وزير التربية ممثل اليونيسف في لبنان ادواردو بيغبدير على رأس وفد من مكتب بيروت، وذلك في متابعة للبحث في الملفات والمشاريع التي تمولها اليونيسف من الجهات المانحة وتوفير الحوافز ودفع المتأخرات لأفراد الهيئة التعليمية والعاملين في المدارس .كما التقى رئيس مجلس الامناء في جامعة بيروت العربية الدكتور عمار حوري، وبحث معه في قضايا تربوية، سيما وان حوري هو أيضا رئيس وقف البر والإحسان وهذه الجمعية لديها ثلاث مدارس خاصة.من جهة ثانية، أجرى الوزير الحلبي إتصالا بوالد التلميذة المصابة في حادثة ثانوية القبة الرسمية شذى، وبوالد التلميذة الثانية المصابة حسن، واطمأن إلى العناية الطبية المتوافرة لكل منهما ومتابعة علاجهما بأفضل السبل .