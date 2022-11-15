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لبنان

أطلق أعيرة ناريّة وفرّ إلى جهّة مجهولة!

Lebanon 24
15-11-2022 | 06:08
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولاً أقدم على إطلاق أعيرة نارية في الهواء من مسدس حربي في مدينة الميناء - شارع علم الدين، وفرّ الى جهة مجهولة، فيما لم تُعرف أسباب قيامه بإطلاق النار.

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الميناء

إطلاق نار

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