أطلق أعيرة ناريّة وفرّ إلى جهّة مجهولة!

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولاً أقدم على إطلاق أعيرة نارية في الهواء من مسدس حربي في مدينة الميناء - شارع علم الدين، وفرّ الى جهة مجهولة، فيما لم تُعرف أسباب قيامه بإطلاق النار.





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