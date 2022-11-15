بعد ارتفاع الإصابات بالكوليرا... حسن مراد يتحرّك

أعلنَ أمينُ عام حزب الإتحاد حسن مراد عبر مواقع التّواصل الإجتماعي أنّ "اللّجنة الصّحية في الإتحاد ستقوم بحملة لفحص مياه الشّرب في كافّة قرى وبلدات المنطقة، حرصًا على صحّة أهلنا في البقاع الغربي وراشيا ومجتمعنا الذي يواجه أزمة خطيرة بسبب تلوث المياه الذي قد يؤدي إلى الإصابة بالكوليرا، لذلك نأمل من البلديات في تلك القرى أن تتعاون معنا للقيام بذلك".

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