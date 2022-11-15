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لبنان

المكاري التقى مراسل صحيفة THE TIMES البريطانية

Lebanon 24
15-11-2022 | 06:40
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استقبل وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري في مكتبه في الوزارة، مراسل صحيفة THE TIMES البريطانية، في حضور رئيس قاعة المراسلين العرب والأجانب في الوزارة مروان شكري.

وكان عرض للوضع العام في لبنان لا سيما الاعلامي منه بالاضافة إلى التطورات السياسية في لبنان والمنطقة.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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