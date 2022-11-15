المكاري التقى مراسل صحيفة THE TIMES البريطانية

استقبل وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري في مكتبه في الوزارة، مراسل صحيفة THE TIMES البريطانية، في حضور رئيس قاعة المراسلين العرب والأجانب في الوزارة مروان شكري.



وكان عرض للوضع العام في لبنان لا سيما الاعلامي منه بالاضافة إلى التطورات السياسية في لبنان والمنطقة.

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