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لبنان

خبر مهمّ يتعلّق برواتب المتقاعدين... هذه تفاصيله

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-11-2022 | 06:40
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فور صدور الموازنة في الجريدة الرسمية حوّلت وزارة المالية معاشات جميع المتقاعدين من مدنيين وعسكريين عن شهر تشرين الاول الى مصرف لبنان، لتكون جاهزة للاستلام كل من مصرفه الخاص اعتباراً من يوم غدٍ الاربعاء ١٦ تشرين الاول ٢٠٢٢.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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