خبر مهمّ يتعلّق برواتب المتقاعدين... هذه تفاصيله

فور صدور الموازنة في الجريدة الرسمية حوّلت وزارة المالية معاشات جميع المتقاعدين من مدنيين وعسكريين عن شهر تشرين الاول الى مصرف لبنان، لتكون جاهزة للاستلام كل من مصرفه الخاص اعتباراً من يوم غدٍ الاربعاء ١٦ تشرين الاول ٢٠٢٢.

Advertisement