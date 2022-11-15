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لبنان

باسيل: ما يحصل اليوم مهزلة... وهكذا ردّ نائب "القوّات" عليه

Lebanon 24
15-11-2022 | 06:49
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اعتبر رئيس "التيّار الوطنيّ الحرّ" النائب جبران باسيل أنّ "ما يحصل اليوم مهزلة وكل النقاشات تُظهر أن لا نية لإقرار "الكابيتال كونترول".
 
 
وقال باسيل من مجلس النواب إنّ "اليوم أصبح الاحتياطي 10.3 مليار "حدا بيعرف كيف نزل الاحتياطي؟ ما حدا بيعرف راح عالتحاويل؟"
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وأضاف: "نحن أقلية وهناك أكثرية حاكمة في المجلس النيابي لا تريد إقرار "الكابيتال كونترول" يسمّونهم أحزاب المصارف".
 
 
وتعليقًا على كلام باسيل، قال عضو تكتل "الجمهوريّة القويّة" النائب فادي كرم: "يُريدوننا أن نسير بقانون يتعلّق مباشرة بأموال اللبنانيين من دون مناقشة عميقة؟ واضح أنّهم يضغطون للسير بالقانون كما هو ولن نفعل ذلك فمن حقّ النواب المناقشة وإجراء التعديلات اللازمة".
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