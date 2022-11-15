Advertisement

لبنان

هذا ما قاله وزير السياحة عن حادثة محطة التزلّج في الأرز

Lebanon 24
15-11-2022 | 06:57
A-
A+
Doc-P-1010897-638041176475988061.jpg
Doc-P-1010897-638041176475988061.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استنكر وزير السياحة  في حكومة تصريف الاعمال المهندس وليد نصّار الحادثة التي وقعت في محطّة التزلّج في منطقة الأرز وما نتج عنها من أضرار فادحة، خصوصاً على أبواب موسم التزلج لشتاء 2023 والخسائر الكبيرة التي ستتكبدها المحطة والمنطقة من جرّاء ما حصل.
Advertisement

وأكد نصّار في بيان له "متابعته اليومية لهذا الأمر وتواصله مع الوزارات المعنية والأجهزة الأمنية المختصة لكشف ملابسات ما حصل ومحاسبة الفاعلين إذا ثبت تورّط أيّ شخص بهذا العمل التخريبي، كما تضامنه الكامل مع المنطقة وأهلها وبلديتها حيث جرى التواصل مع رئيس بلدية بشرّي فريدي كيروز ومع القيّمين على المحطة".

 
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:16 | 2022-11-16
04:46 | 2022-11-16
04:38 | 2022-11-16
04:30 | 2022-11-16
04:29 | 2022-11-16
04:00 | 2022-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website