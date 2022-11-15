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لبنان

كيف علّق بوصعب عقب انتهاء جلسة "الكابيتال كونترول"؟

Lebanon 24
15-11-2022 | 07:49
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 أعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، بعد اجتماع اللجنة النيابية المشتركة التي بحثت قانون الكابيتال كونترول، "اننا ما زلنا في البداية وكلنا على السكة الصحيحة والنقاش كان جديا ومطولا، وسيكون هناك استكمال بشكل دوري".
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واكد ان "الهدف تنظيم ما يحصل ووقف الفوضى، والجميع وصل الى نتيجة ان هذا القانون يجب ان يناقش. هناك حاجة لتنظيم العمل المصرفي ووقف الفوضى غير المعلومة لحركة الأموال، كما ناقشنا الكلمات والمصطلحات".

وقال: "لا أوافق أنّ ما حصل اليوم مهزلة، والنقاش كان مطولاً وجدياً وأنهينا 6 فقرات والأسبوع المقبل ستكون هناك جلسة من أجل متابعة قانون الكابيتال كونترول لإقراره".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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