لمن قال جميل السّيد "شو منعملو قتلي ليجي؟"

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قال النائب اللواء جميل السيد: "سألت وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل عن قيمة الاحتياطي في مصرف لبنان تبين انه 10.3 مليار دولار، بينما أموال المودعين تفوق الـ80 مليارا، وعليه كيف يمكن ضمان إعادة أموالهم بناء على قانون "الكابيتال كونترول".وأضاف في مؤتمر صحافي من مجلس النواب على هامش جلسة اللجان النيابية المشتركة: "سألت أيضا نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي حول المواد الموجودة في مشروع قانون "الكابيتال كونترول"، فقال إن الموضوع يعود للفريق التقني في مصرف لبنان".وقال السيد :" أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لا يريد أن يأتي"، مضيفاً: "شو منعملو قتلي ليجي؟".