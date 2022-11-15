ابو الحسن: البند الأهم ضمان أموال المودعين

رغم أهمية النقاشات في اللجان النيابية المشتركة لإقرار ال Capital control وكي لا نضيع في نقاش ينسينا المسألة الأهم وهي إقرار خطة التعافي المالي والإقتصادي التي تؤسس الى إعادة التوازن المالي، والبند الأهم فيها هو ضمان أموال المودعين الذي من دونه لا يمكن إستعادة الثقة ونهوض لبنان!
— Hadi Aboul Hosn (@HadiAboulHosn) November 15, 2022
رغم أهمية النقاشات في اللجان النيابية المشتركة لإقرار ال Capital control وكي لا نضيع في نقاش ينسينا المسألة الأهم وهي إقرار خطة التعافي المالي والإقتصادي التي تؤسس الى إعادة التوازن المالي، والبند الأهم فيها هو ضمان أموال المودعين الذي من دونه لا يمكن إستعادة الثقة ونهوض لبنان!