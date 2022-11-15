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لبنان

ابو الحسن: البند الأهم ضمان أموال المودعين

Lebanon 24
15-11-2022 | 07:57
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غرّد أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "‏رغم أهمية النقاشات في اللجان النيابية المشتركة لإقرار الـ Capital control وكي لا نضيع في نقاش ينسينا المسألة الأهم وهي إقرار خطة التعافي المالي والإقتصادي التي تؤسس إلى إعادة التوازن المالي، والبند الأهم فيها هو ضمان أموال المودعين الذي من دونه لا يمكن إستعادة الثقة ونهوض لبنان".
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