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لبنان

شو القصّة بين بو صعب وباسيل؟ 

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-11-2022 | 08:13
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كان نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب واضحًا في كلامه بعد جلسة اللجان المشتركة، التي خُصّصت لإستكمال البحث في مشروع "الكابيتال كونترول"، عندما ردّ بالمباشر على رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، الذي وصف ما حصل في جلسة اليوم بـ "المهزلة"، وقال "كل النقاشات تُظهر أن لا نية لإقرار "الكابيتال كونترول".   
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أما بو صعب فقال: "لا أوافق أنّ ما حصل اليوم مهزلة، والنقاش كان مطولاً وجدياً وأنهينا 6 فقرات والأسبوع المقبل ستكون هناك جلسة من أجل متابعة قانون الكابيتال كونترول لإقراره". 
وتساءل بعض النواب، الذين حضروا جلسة اليوم عن سبب هذا التباين بين باسيل وبو صعب، والذي بدا واضحًا خلال المناقشات داخل اللجان المشتركة. 
وفي رأي هذا البعض أن تمايز بو صعب عن مواقف تكتل "لبنان القوي" قد بدأ بتصويته في الجلسة الرئاسية الخامسة للوزير السابق زياد بارود بدلًا من الورقة البيضاء، وإستُكمل هذا التمايز اليوم عندما ردّ بالمباشر على رئيس تياره المفترض بالمباشر. 
   
المصدر: خاص "لبنان 24"

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خاص "لبنان 24"

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