توقيف الرأس المدبر لتجارة المخدرات بين المنتجعات السياحيّة في جزين... من هو؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّه بعد الرصد والمتابعة الدقيقة، وبعد كمين محكم، تمكن عناصر أمن الدولة - مكتب جزين من توقيف الرأس المدبر لتجارة المخدرات بين المنتجعات السياحية في قضاء جزين، وهو لبناني الجنسية، ويدعى أ. ل.، وضُبط معه كمية من المخدرات.

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