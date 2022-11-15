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لبنان

توقيف الرأس المدبر لتجارة المخدرات بين المنتجعات السياحيّة في جزين... من هو؟

Lebanon 24
15-11-2022 | 08:21
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّه بعد الرصد والمتابعة الدقيقة، وبعد كمين محكم، تمكن عناصر أمن الدولة - مكتب جزين من توقيف الرأس المدبر لتجارة المخدرات بين المنتجعات السياحية في قضاء جزين، وهو لبناني الجنسية، ويدعى أ. ل.، وضُبط معه كمية من المخدرات.
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