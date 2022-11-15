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لبنان

عدوان: لن نقبل بتمرير قوانين لتطيير الودائع

Lebanon 24
15-11-2022 | 08:34
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أكد النائب جورج عدوان أنه "في كل بلدان العالم التي شهدت أزمات تم تنفيذ "الكابيتال كونترول" ونحن بلا أدنى شك معه".

وأعلن عدوان في مؤتمر صحافي بعد انتهاء جلسة اللجان النيابية المشتركة: "نحن اليوم مستعدون للسير في هذا القانون، ولكننا نقول إننا منذ بداية الأزمة نحمل قضية المودعين ولن نقبل بتمرير قوانين لتطيير الودائع، واليوم من الخطر القول إن على المودعين تحمل 60% من الخسائر وأي "موال" لضرب حقوق المودعين مرفوض بالنسبة إلينا ووضعنا ذلك بمادة قانونية".
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أضاف عدوان :"نخوض معركة المودع والودائع وسنسير بتطبيق الكابيتال كونترول وفق شروط. ويهمنا أن تكون خطة التوازن الاقتصادي مع الكابيتال كونترول في الهيئة العامة ونحن متخوفون من شطب الحكومة الديون ليتحمل المودع ما لا يستطيع تحمله".
 
ورأى أن "على الدولة ومصرف لبنان والمصارف تحمل أجزاء الخسارة أما المودعون فالدستور يضمن حقوقهم ولا يجوز فعل أي شيء يخالف الدستور".
المصدر: "لبنان 24" الشمال - الوكالة الوطنية
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