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لبنان
لبنان يترأس مؤتمر إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط
Lebanon 24
15-11-2022
|
08:55
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صدر عن وزارة الخارجيّة والمغتربين البيان التالي:
يرأس لبنان هذا العام، ممثلا" بالمندوبة الدائمة بالوكالة لدى بعثة الأمم المتحدة في نيويورك جان مراد، فعاليات الدورة الثالثة لمؤتمر إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، الذي انطلقت أعماله بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة من 14 ولغاية 18 تشرين الثاني الحالي.
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دعا مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1995 إلى "إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والنووية والكيماوية والبيولوجية. وفي مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي لعام 2010 ، تبنت الدول الأطراف خطة عمل مكونة من 64 نقطة من أجل تعزيز تنفيذ المعاهدة ، الهادفة إلى تكوين مسار عملي للوصول الى عالم خالٍ من الأسلحة النووية. وبالرغم من التأييد الدولي الواسع، بقي التقدم العملي بعيد المنال منذ ذلك الحين.
سيبذل لبنان قصارى جهده من خلال رئاسته للمؤتمر هذا العام لتحقيق نتائج ملموسة باتجاه إنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل وفقا" للقرارات الدولية ذات الصلة. إنّ لبنان على يقين بأنّ إخلاء الشرق الأوسط من هذه الأسلحة سوف يساهم في تدعيم حفظ الأمن والاستقرار وخفض التوتر ووضع حدّ لسباق التسلح، بما يحقق عالمية المعاهدة.
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