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لبنان

الإدّعاء على زياد شبيب بجرم هدر المال العام!

Lebanon 24
15-11-2022 | 08:43
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بناءً على إخبار مقدّم من اللجنة القانونية في "المرصد الشعبي لمحاربة الفساد" أمام النيابة العامة المالية بتاريخ 3/12/2020 برقم 6378/2020 حول قضايا فساد وهدر للمال العام بمعرض تلزيم أعمال الزراعة والصيانة في دائرة الحدائق في بلدية بيروت خلال عامي 2018 و2019، وبعد متابعة التحقيقات لدى النيابة العامة، تم الإدعاء على المحافظ السابق لمدينة بيروت  القاضي زياد شبيب، وكل مَن يظهره التحقيق، بهدر مال عام بصفقة قيمتها ما يقارب الـ10 مليار ليرة لبنانية وإحالته أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت.
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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