الجيش دهم منازل مطلوبين وتجار مخدرات في بعلبك (صور)

Advertisement

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 15 / 11 / 2022، دهمت قوة من الجيش في بلدة دار الواسعة - بعلبك وبدعم من القوات الجوية منازل مطلوبين وتجار مخدرات، وأوقفت 4 مواطنين وهم مطلوبون بموجب عدة مذكرات توقيف بجرم تصنيع المخدرات والإتجار بها وإطلاق نار في أوقات سابقة. كما ضبطت 4 سيارات وكمية كبيرة من المخدرات وتلفت كمية من حشيشة المارجوانا.سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.