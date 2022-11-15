نقابة المحررين تستنكر وتدين إقدام عمر حرفوش على رفع دعوى قضائية ضد ريفي

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أصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان آلاتي:تستنكر نقابة محرري الصحافة اللبنانية وتدين إقدام المدعو عمر حرفوش على رفع دعوى قضائية في وجه نائب النقيب الاستاذ غسان ريفي، وتعلن تضامن مجلس النقابة واعضائها مع الزميل ريفي، وتدعو حرفوش إلى الإقلاع عن اقامة هذه الدعاوى بذريعة الحق القانوني المشروع، وهي ليست المرة الأولى التي يعتمد فيها هذا الأسلوب مع الزملاء الذين يخالفونه الرأي، ويضيق ذرعا بتحليلاتهم، ووجهة نظرهم.وكلف مجلس نقابة المحررين محامي النقابة بمتابعة الدعوى، مؤكدا أن المرجع القانوني الصالح الناظر في قضايا المطبوعات والنشر ،هي محكمة المطبوعات. وهي ستحتفظ بحقها في إقامة الدعوى ضد المدعو عمر حرفوش لتطاوله على الصحافيين والاعلاميين.