Advertisement

لبنان

نقابة المحررين تستنكر وتدين إقدام عمر حرفوش على رفع دعوى قضائية ضد ريفي

Lebanon 24
15-11-2022 | 09:08
A-
A+
Doc-P-1010945-638041254226009217.jpg
Doc-P-1010945-638041254226009217.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان آلاتي: 

تستنكر نقابة محرري الصحافة اللبنانية وتدين إقدام المدعو عمر حرفوش على رفع دعوى قضائية في وجه نائب النقيب الاستاذ غسان ريفي، وتعلن تضامن مجلس النقابة واعضائها مع الزميل ريفي، وتدعو حرفوش إلى الإقلاع عن اقامة هذه الدعاوى بذريعة الحق القانوني المشروع، وهي ليست المرة الأولى التي يعتمد فيها هذا الأسلوب مع الزملاء الذين يخالفونه الرأي، ويضيق ذرعا بتحليلاتهم، ووجهة نظرهم.
Advertisement

وكلف مجلس نقابة المحررين محامي النقابة بمتابعة الدعوى، مؤكدا أن المرجع القانوني الصالح الناظر في قضايا المطبوعات والنشر ،هي محكمة المطبوعات. وهي ستحتفظ بحقها في إقامة الدعوى ضد المدعو عمر حرفوش لتطاوله على الصحافيين والاعلاميين.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:16 | 2022-11-16
04:46 | 2022-11-16
04:38 | 2022-11-16
04:30 | 2022-11-16
04:29 | 2022-11-16
04:00 | 2022-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website