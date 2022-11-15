هل ينقل تلفزيون لبنان "المونديال"؟

تتناقل بعض الصفحات والمواقع الإلكترونية خبرا مفاده أن تلفزيون لبنان سينقل وقائع كأس العالم 2022 في قطر.



"لبنان 24" تواصل مع المعنيين الذين أكدوا أنه ومع الأسف لا صحة لهذا الخبر.

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