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لبنان

هل ينقل تلفزيون لبنان "المونديال"؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-11-2022 | 09:39
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تتناقل بعض الصفحات والمواقع الإلكترونية خبرا مفاده أن تلفزيون لبنان سينقل وقائع كأس العالم 2022 في قطر.

"لبنان 24" تواصل مع المعنيين الذين أكدوا أنه ومع الأسف لا صحة لهذا الخبر.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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