"الحقيقة واضحة كالشمس".. هذا ما أوضحته القاضية عون

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اوضحت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون في بيان لها : "ردا على ما تحاول ترويجه من افتراءات إحدى محطات التلفزة على عادتها يهمني ان اوضح ما يلي : المحامية الاستاذة باسكال فهد لم تكن فريقا في اية دعوى عالقة امامي عن مدعي شخصي اتخذ صفة الادعاء الشخصي. انما تقدمت فقط بإخبار وحيد. وان الذين ادعوا بملفات رياض سلامة هم مودعون ومجموعات من المحامين.ان كل هذه الافتراءات لن تجدي من يروجها نفعا. لان الحقيقة واضحة كالشمس. فاقتضى التوضيح".