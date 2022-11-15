19
o
بيروت
20
o
طرابلس
6
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
20
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
6
o
بشري
20
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عن الرئيس العتيد... هذا ما قاله رعد
Lebanon 24
15-11-2022
|
10:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد في احتفال تأبينيّ في بلدة عدشيت الجنوبية بمشاركة شخصيات وفاعليات وأهالي البلدة والقرى المجاورة، أنّ "الهدف الأساسي للغرب الداعم لإسرائيل هو أن تزول المقاومة وتنتهي".
Advertisement
وقال: "نحن نريد رئيسا للجمهورية يعرف أهمية دور المقاومة في الدفاع عن لبنان وسيادته وأمن شعبه ويستطيع أن يُقدّر أهمية المقاومة وضرورتها في حفظ لبنان وحمايته".
اضاف: "للأسف عددٌ من المرشّحين للرئاسة يعتبرون أنّ أمن لبنان واستقراره وحفظ كيانه مرهون برِضى الإدارة الأميركية أو بأن يكون لبنان مُنفتح بالعلاقات الدولية على كلّ الدول والأصدقاء. علماً أنّ هؤلاء يقرّون بأن كل أصدقاءنا من الغرب لم ينفعونا في ردّ الإجتياح الإسرائيلي، لا في العام 1978 ولا في العام 1982 ولا في الـ2006 عندما شنّ الإسرائيليون بدعمٍ من الغرب وبتمويلٍ منه ومن بعض الدول الخليجية الحرب المشؤومة والتي انتهت بهزيمة نكراء للعدوّ الإسرائيلي".
وتابع: "علينا أن نختار الخيار الأصلح، وهو أن نأتي برئيسٍ يعتزّ بأداء شعبه وجهاد أبناءه في حماية بلده ويحرِص على ألا يطعن المقاومة في ظهرِها ولا يُخيّب آمال الناس الذين عاشوا الأمن والتحرير في ظلّ فعاليّة المقاومة".
ورأى رعد أن "الصراع بالشّكل حول مقعد رئيس الجمهورية لكن في المضمون هو صراع حول مصيركم بأن تبقوا في هذا البلد أو تُهجّروه أو أن يستبيح عدوّكم البلد أو أن تأمنون في بلدكم".
وختم قائلاً: "الطاغية الأميركي يُلاحقنا حتى في فيول الكهرباء ويريد أن يمنع الخير حتى في هذا الأمر وهو المنّاع للخير والمعتدي الأثيم".
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لمَن يملك دولارات في لبنان.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
لمَن يملك دولارات في لبنان.. إليكم هذا الخبر
14:00 | 2022-11-15
15/11/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة قد تهزّ أوساط مطلوبين في البقاع.. معلومات تكشف الكثير
Lebanon 24
مُفاجأة قد تهزّ أوساط مطلوبين في البقاع.. معلومات تكشف الكثير
14:32 | 2022-11-15
15/11/2022 02:32:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ جديد من مصرف لبنان بشأن "صيرفة".. ماذا فيه؟
Lebanon 24
بيانٌ جديد من مصرف لبنان بشأن "صيرفة".. ماذا فيه؟
11:32 | 2022-11-15
15/11/2022 11:32:41
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في عين المريسة وانتشارٌ أمني.. ما القصّة؟
Lebanon 24
توتر في عين المريسة وانتشارٌ أمني.. ما القصّة؟
12:53 | 2022-11-15
15/11/2022 12:53:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... إليكم تسعيرته المتداولة عصر اليوم
Lebanon 24
الدولار يرتفع... إليكم تسعيرته المتداولة عصر اليوم
09:49 | 2022-11-15
15/11/2022 09:49:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:16 | 2022-11-16
ميقاتي عقد سلسلة اجتماعات دبلوماسية وأمنية في السراي الحكومي
04:46 | 2022-11-16
منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة يسيطر على لبنان.. متى تنحسر الأمطار؟
04:38 | 2022-11-16
طعن جزئي لقانون السرية المصرفية... اليكم التفاصيل
04:30 | 2022-11-16
ماذا لو قرر جعجع سحب تأييده لمعوض؟
04:29 | 2022-11-16
بيان جديد من الأمن العام حول جوازات السفر.. اليكم آخر المعطيات
04:00 | 2022-11-16
كيف يستفيد جعجع من باسيل؟
فيديو
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
Lebanon 24
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
01:00 | 2022-11-15
16/11/2022 12:00:32
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
00:45 | 2022-11-15
16/11/2022 12:00:32
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة معروضة للبيع بسعر سيارة مستعملة! (فيديو)
Lebanon 24
طائرة معروضة للبيع بسعر سيارة مستعملة! (فيديو)
02:00 | 2022-11-12
16/11/2022 12:00:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact