إجتماع المستقلّين والتغييريين: الأولوية لكسر جدار التعطيل

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عُقد اليوم في المجلس النيابي اجتماع موسع ضمّ 19 نائبًا يمثلون 32 نائبًا مستقلًا وتغييريًا ومنضويًا في كتل الكتائب وتجدّد ومشروع وطن والائتلاف النيابي المستقل، بحثوا في خلاله آلية الخروج من الأزمة السياسية المستعصية التي أدخلت البلاد في أتون الشغور الرئاسي في ظل واقع اقتصادي ومعيشي مرير مترافق مع تعطيل شامل لمختلف مؤسسات الدولة وإداراتها في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان.أعطى المشاركون في هذا اللقاء الأولوية المطلقة لكسر جدار التعطيل والاتجاه فورًا لانتخاب رئيسٍ للجمهورية كمدخل لإعادة انتظام المؤسسات تطبيقًا للدستور وإنقاذًا للبنان.وحذّر المجتمعون من خطورة الغوص في جلسات تشريعية تكون عاملاً في تكريس الشغور الرئاسي، كما تقرّر تشكيل لجنة متابعة من النواب لرفع مستوى التنسيق والتحضير للمرحلة القادمة.