ماذا حصل في سجن القبة في طرابلس؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّه بعد محاولة هروب 3 سجناء ليل أمس من سجن القبة في طرابلس، أقدم 4 سجناء قبل قليل على إضرام النار بأنفسهم، ونُقلوا إلى المستشفى الحكومي في طرابلس، وعُلم أنّ وضعهم غير مستقرّ.

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