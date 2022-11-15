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لبنان

ماذا حصل في سجن القبة في طرابلس؟

Lebanon 24
15-11-2022 | 10:41
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّه بعد محاولة هروب 3 سجناء ليل أمس من سجن القبة في طرابلس، أقدم 4 سجناء قبل قليل على إضرام النار بأنفسهم، ونُقلوا إلى المستشفى الحكومي في طرابلس، وعُلم أنّ وضعهم غير مستقرّ.
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