مأساةٌ مروّعة على أوتوستراد جبيل.. تفاصيل تكشف ما حصل

صدمت سيارة من نوع "رينو داستر"، مساء اليوم، عاملة اثيوبية، على المسلك الشرقي لأوتوستراد الفيدار باتجاه جبيل، ما أدى الى وفاتها على الفور.



Advertisement وعمل عناصر الصليب الأحمر في مركز جبيل على نقل جثتها الى مستشفى البوار الحكومي .