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لبنان

مأساةٌ مروّعة على أوتوستراد جبيل.. تفاصيل تكشف ما حصل

Lebanon 24
15-11-2022 | 12:15
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صدمت سيارة من نوع "رينو داستر"، مساء اليوم، عاملة اثيوبية، على المسلك الشرقي لأوتوستراد الفيدار باتجاه جبيل، ما أدى الى وفاتها على الفور. 
 
وعمل عناصر الصليب الأحمر في مركز جبيل على نقل جثتها الى مستشفى البوار الحكومي .
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