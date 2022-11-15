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لبنان

توتر في عين المريسة وانتشارٌ أمني.. ما القصّة؟

Lebanon 24
15-11-2022 | 12:53
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علم "لبنان24" أنّ اشكالاً كبيراً وقع في منطقة عين المريسة، وذلك بين عناصر أمن أحد المباني ورجال فوج إطفاء بيروت.
وبحسب المعلومات، فإنّ الإشكال بدأ لحظة قيام عناصر فوج الإطفاء بإزالة مطبات حديدية تمّ وضعها على الطريق مقابل المبنى بسبب إعاقتها حركة المرور. 
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وأشارت المصادر إلى أنّه حصل تلاسنٌ بين الطرفين تطور إلى تضاربٍ وعراك بالأيدي، ما أسفرَ عن تدخل القوى الأمنية التي فتحت تحقيقاً بالحادث. 
وحالياً، تسود أجواء من التوتر في المنطقة التي تشهد انتشاراً لعناصر القوى الأمنية، وقد نشطت اتصالاتٌ بين المعنيين لكشف ملابسات ما جرى.
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