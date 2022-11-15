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لبنان

المرتضى عرض مع البعريني موضوع بناء مركز ثقافي في عكار

Lebanon 24
15-11-2022 | 13:10
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التقى وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع، النائب وليد البعريني في حضور الدكتور سامر حدارة، وجرى التداول في سبل التعاون بين الوزارة ومحافظة عكار وفي امكانية القيام قريبا بزيارة هذه المحافظة، وفقا لما كان الوزير المرتضى اعلن عنه الاسبوع الفائت. 
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واعرب وزير الثقافة للنائب البعريني عن تجاوبه، وفق توجيهات الرئيس نجيب ميقاتي، مع فكرة بناء مركز ثقافي في عكار على ارض تملكها الوزارة، على ان تعمل الفعاليات العكارية على تأمين التمويل اللازم لبناء هذا المشروع.
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