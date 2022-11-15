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لبنان

في البقاع.. رجلٌ يُنهي حياته شنقاً!

Lebanon 24
15-11-2022 | 13:36
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عُثر على جثة شخصٍ أقدم على شنقِ نفسهِ في جُرد منطقة بوارج - البقاع، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".
وعملت عناصر من الدفاع المدني على نقل الجثة، فيما باشرت القوى الأمنيّة تحقيقاتها بالحادث. 
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