في البقاع.. رجلٌ يُنهي حياته شنقاً!

عُثر على جثة شخصٍ أقدم على شنقِ نفسهِ في جُرد منطقة بوارج - البقاع، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".

وعملت عناصر من الدفاع المدني على نقل الجثة، فيما باشرت القوى الأمنيّة تحقيقاتها بالحادث.