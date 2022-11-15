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لبنان

حملة التلقيح من الكوليرا مستمرّة في عكار.. كم بلغ عدد الملقّحين اليوم؟

Lebanon 24
15-11-2022 | 13:47
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تستمرّ حملة التّلقيح ضدّ وباء الكوليرا في محافظة عكار لليوم الرابع على التوالي، وفق البرنامج الموضوع والمنفذ من قبل الصليب الاحمر اللبناني، الذي وضع 72 فريقاً لإتمام هذه المهمة على مدى 18 يوماً.
 
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ويتألف كل فريق من ممرض ومساعد مدخل معلومات، اضافة الى فريق إداري مؤلف من 20 متطوعا. 



كما وضع 18 حافلة وسيارات بتصرف الحملة التي استهدفت في يومها الرابع بلدات: ببنين، المحمرة، عرقة، السماقية، حلبا، وادي الجاموس، السمونية والشيخ زناد.


وبلغ عدد الملقحين اليوم 11392 شخصاً.


يشار إلى ان الحملة بمجملها ستستهدف 27 بلدة وقرية الاكثر تأثرا بتفشي وباء الكوليرا.
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