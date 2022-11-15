نقابة محرري الصحافة لحرفوش: كفّ عن إقامة هذه الدعاوى!

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إستنكرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية "إقدام المدعو عمر حرفوش على رفع دعوى قضائية في وجه نائب النقيب غسان ريفي".وأعلنت في بيان، "تضامن مجلس النقابة واعضائها مع الزميل ريفي"، داعية حرفوش إلى "الإقلاع عن اقامة هذه الدعاوى بذريعة الحق القانوني المشروع، وهي ليست المرة الأولى التي يعتمد فيها هذا الأسلوب مع الزملاء الذين يخالفونه الرأي، ويضيق ذرعا بتحليلاتهم، ووجهة نظرهم".هذا وكلّف مجلس نقابة المحررين محامي النقابة بمتابعة الدعوى، مؤكدا أن "المرجع القانوني الصالح الناظر في قضايا المطبوعات والنشر، هي محكمة المطبوعات".واكدت النقابة انه "ستحتفظ بحقها في إقامة الدعوى ضد المدعو عمر حرفوش لتطاوله على الصحافيين والاعلاميين".