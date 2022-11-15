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لبنان

بشأن قائد الجيش.. هذا ما قاله "حزب الله" لبكركي

Lebanon 24
15-11-2022 | 14:37
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أفادت قناة الـ"MTV" بأنّ "حزب الله أبلغ بكركي ألّا فيتو لديه على قائد الجيش العماد جوزاف عون إنّما هناك ملاحظات على أدائه". 
 
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