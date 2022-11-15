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لبنان

لمشاهدة المونديال في لبنان.. تعرفوا على التكلفة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-11-2022 | 15:04
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تبيّن مؤخراً أنّ نسبة كبيرة من المواطنين أقبلت على تجديد الإشتراكات الخاصّة بمشاهدة "كأس العالم - قطر 2022"، وذلك من خلال الوكلاء المتعمدين لذلك. 
 
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وبحسب المعلومات، فإن أقل كلفة إشتراك تبدأ من 150 دولاراً أميركياً لمدة شهر واحد، وقد تزدادُ كلما حصلَ المشترك على ميزات إضافية. 
 
في المقابل، فقد تبيّن أن بعض المواطنين جدّدوا اشتراكاتهم مع موزّعين عاديين للكابلات التلفزيونية، لكن هناك خشية من أن يتأثر بث مباريات المونديال بالأحوال الجوية كون تلك الكابلات قد تتعرض للتشويش في حال شهدت الأجواء عواصف أو أمطار.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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