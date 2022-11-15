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لبنان

كلّاس دان الإعتداء على منشآت التزلج في الأرز: يرقى إلى مستوى النكبة الرياضية

Lebanon 24
15-11-2022 | 15:21
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استنكر وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال جورج كلاس، في بيان، "الاعتداء الآثم و المؤذي الذي تعرضت له محطة التزلج في منطقة الارز"، ودعا الى "اعتبار ما نتج عن فعل الأذى والإعتداء المقصود من اضرار مادية كبيرة هو بمثابة نكبة للقطاع السياحي والرياضة الشتوية، التي يفخر به لبنان وتشكل مورداً لأهالي منطقة بشري والجوار".
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وطالب كلاس "الاجهزة القضائية و الامنية بإجراء التحقيقات اللازمة و اعتبار منطقة التزلج في الارز منطقة منكوبة رياضياً وسياحياً وتتطلب رعاية مركزة وسريعة من الدولة قبل بداية موسم التزلج، الذي يشكل علامة من علامات لبنان السياحي والحضاري والرياضي".
 
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