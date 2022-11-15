نائب "قواتي" يُخاطب نصرالله.. هكذا وصفه!

أقامت مصلحة النقابات في "القوات اللبنانية"، برعاية رئيس الحزب سمير جعجع ممثلا بعضو "تكتل الجمهورية القوية" النائب شوقي الدكاش، عشاءها السنوي في مطعم "السراي" - ساحل علما.

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وألقى الدكاش كلمة توجه فيها إلى "الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله"، قائلا: "تريدون رئيسا لا بينشرى ولا بينباع؟ يعني أنكم تريدون رئيسا مثل بشير الجميل أو الدكتور سمير جعجع، لأن الحر وحده لا يشترى ولا يباع".وسأل: "من مِن الرؤساء الذين انبثقوا من الوجدان المسيحي، قبل أن تضعوا أنتم وسوريا وايران أيديكم على الدولة، كان بينشرى وبينباع؟ كميل شمعون؟ فؤاد شهاب؟ الياس سركيس؟ شارل حلو؟ أو بشير الجميل بينشرى وبينباع؟".وتابع: "نحصد اليوم ما تم زرعه على امتداد سنوات من الاحتلال السوري، وصولا إلى النفوذ الايراني، وقد حكموا البلد من خلال طبقة فاسدة من السياسيين، وكان الهدف واضحا، تغيير هوية لبنان وصورته. نعم، فما نحن عليه ليس صدفة، إنما هو مخطط لانهيار البلد واستنزاف طاقاته وتهجير شبابه، ليتمكنوا من وضع أيديهم عليه ويغيروا هويته. ومع الأسف، كثر يشاركون في المخطط عن طمع وفساد وجهل، أو عن مصالح شخصية وسلطوية، غير مدركين، وربما غير مهتمين إلى أين يأخذون البلد، وحتى لو أوصلوه إلى جهنم".وقال الدكاش متوجهاً إلى نصرالله: "هل يمكنكم يا سيد أن تقولوا الأمر نفسه عنكم؟ إنكم احرار وما بتنشروا ولا بتنباعوا؟ لا أظن، فأنت الذي قلت أن اموالك وقرارك وحياتك وموتك بيد ايران، فالفرق كبير يا سيد، نحن احرار وانت جندي في ولاية الفقيه".