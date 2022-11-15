Advertisement

لبنان

في هذه الحالة.. تحركات العسكريين المتقاعدين قد تتجدّد في الشارع

Lebanon 24
15-11-2022 | 15:54
A-
A+
Doc-P-1011071-638041506701068185.jpg
Doc-P-1011071-638041506701068185.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتبرت تنسيقية الدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين في بيان، "خطوة وزارة المالية المتمثلة بتوقيع حوالات الراتب الذي كان متوجباً دفعه أول الشهر الجاري فور صدور مشروع الموازنة في الجريدة الرسمية عملا ايجابيا، ولو متأخراً".
Advertisement

وأملت في "أن تستكمل الوزارة دفع الحقوق المتوجبة اعتبارا من الأول من تشرين الأول 2022 لتصل الى مستحقيها في أقرب وقت كون كل المتقاعدين يعانون من ظروف مادية صعبة".

وطالبت التنسيقية رئيس الحكومة بـ"عدم التأخر في وضع الأطر المناسبة لدفع المتممات من سلفة الـ1000 مليار ليرة لبنانية التي وضعت بتصرفه لهذه الغاية في السرعة اللازمة ووفقاً للقوانين المرعية الاجراء".

وأكدت أنها "ستقابل كل عمل ايجابي بايجابية معهودة"، مشيرة إلى أن "أي تأخير في دفع المستحقات وفق قانون الموازنة العامة لعام 2022 من قبل اي مرجع او مصرف لبنان او المصارف اللبنانية سيجعل الشارع والاعتصامات والتظاهرات الملاذ".
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:16 | 2022-11-16
05:00 | 2022-11-16
04:46 | 2022-11-16
04:38 | 2022-11-16
04:30 | 2022-11-16
04:29 | 2022-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website