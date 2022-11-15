اسم لبنان يبرزُ اليوم في الأمم المتحدة.. ماذا حصل هناك؟

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فاز المرشح اللبناني البروفيسور نسيب زيادة، اليوم الثلاثاء، بمنصب قاضٍ لدى محكمة استئناف الأمم المتحدة لفترة 7 سنوات، وذلك بأعلى نسبة تصويت في الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك بعدما حاز على 108 أصوات.ويأتي ذلك نتيجة حملة قادتها بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك لحشد الدعم للبروفيسور زيادة الذي يشغل الآن منصب رئيس المحكمة الإدارية لصندوق النقد الدولي.وفي هذا السياق، شكرت وزارة الخارجية كل الدول التي دعمت المرشح اللبناني وبخاصة مملكة البحرين التي تبنت الترشيح ودعمته، علما أنها المرة الأولى التي تفوز فيها شخصية عربية بهذا المنصب.