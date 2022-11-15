مقدمات النشرات المسائية

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مع دخول الشغور الرئاسي اسبوعه الثالث جلسة سادسة لانتخاب رئيس للبلاد الخميس المقبل مصيرها كسابقاتها حيث ان الجعبة النيابية ستكون خالية من اي مفاجآت مع استمرار التصويت الابيض في صندوقة الاقتراع وحيث ان الدخول الى عمق الاستحقاق الرئاسي لم يتم بعد.والعين اليوم كانت على الاجتماع النيابي في قاعة مكتبة المجلس والذي ضم نوابا من المعارضة والمستقلين شدد خلاله المشاركون على اعطاء الاولوية المطلقة لكسر جدار التعطيل والاتجاه فورا لانتخاب رئيس للجمهورية.اما على مسار الكابيتال كونترول فبعد جلستين امس واليوم للجان النيابية المشتركة برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب فقد رفعت الى الاسبوع المقبل دون ان يحدد لها موعد, وقد اكد بو صعب أن قانون الكابيتال كونترول يحكم عليه بعد إقراره والهدف التنظيم ووقف الفوضى بتحويل الاموال.في مقابل وصف رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل ان ما يحصل هو مهزلة.وعلى مسار الترسيم الحدودي البحري برز اليوم الاعلان عن توقيع "توتال انيرجيز" و"إيني" اتفاقية إطارية مع إسرائيل بشأن حقل الغاز المشترك مع لبنان واطلاق أنشطة استكشافية في الرقعة رقم 9.غياب متواصل لأي خرق في الجدار الرئاسي بانتظار جلسة الخميس التي ستكون نسخة مماثلة لسابقاتها في ظل انسداد أفق التوافق حتى الآن.(الغياب الرئاسي) يقابلة حضور نيابي من بوابة الكابيتال كونترول المطروح في الجلسة المشتركة للجان النيابية.ما يناقش حاليا ليس (كابيتال كونترول) - قال النائب علي حسن خليل - بل هو تنظيم للفوضى الناتجة عن عدم إقراره.من هنا تصدت كتلة التنمية والتحرير للإلتباسات الواردة في المشروع الحكومي فتقدمت باقتراح تعديل المادة الأولى بما يؤكد ان حقوق المودعين المكرسة بالدستور والقانون لا يجوز المساس بها إطلاقا ولا بأصول ودائعهم مع التنبه للقوانين الأخرى التي ستصدر ومنها مشروع قانون إعادة التوازن المالي.اما رئيس الجلسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب فأعلن عدم موافقته على وصف ما حصل بأنه مهزلة مشيرا الى نقاش جدي ومعلنا إنهاء ست فقرات وضاربا موعدا جديدا الأسبوع المقبل لمتابعة درس الكابيتال كنترول لإقراره.خلال الجلسة المشتركة افرج عن أرقام الاحتياط المتبقي في مصرف لبنان وهي تقدر بعشرة مليارات وثلاثمئة مليون دولار بحسب ما أبلغ وزير المال النواب.على المستوى الحكومي دفع بالمرحلة الأولى من خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء وعمادها توفير التغذية بمقدار ثماني إلى عشر ساعات يوميا مقابل زيادة التعرفة.وفي ملاقاة للدفع الحكومي نشرت مؤسسة الكهرباء اليوم الخطة متضمنة التعرفات المستحدثة على ان يتم إصدار الفواتير للجباية إعتبارا من شباط المقبل.ومن الكهرباء إلى النفط والغاز حيث برز تطور عملي اليوم تمثل بإعلان شركة توتال انها وشريكتها (ENI) تحضران لأنشطة الاستكشاف في منطقة تمتد في كل من الرقعة الرقم 9 والمياه الفلسطينية جنوب خط الحدود البحرية الذي تم تحديده أخيرا.أعمال التحضير تشمل تجهيز الفرق وشراء المعدات المطلوبة والاستحصال على سفينة الحفر." ما يحصل اليوم مهزلة، وكل النقاشات تظهر ألا نية لإقرار الكابيتال كونترول." هذا ما قاله رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل في البرلمان، تعليقا على جلسة اللجان النيابية المشتركة لدراسة قانون الكابيتال كونترول.الرد على باسيل لم يتأخر، وهو أتى من عضو التكتل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، الذي نفى أن يكون ما حصل في جلسة اليوم مهزلة. فمن نصدق؟ رئيس تكتل لبنان القوي أم عضو التكتل؟ قد يكون بو صعب يدافع عن ما يحصل باعتبار أنه رئيس جلسات اللجان المشتركة التي تتولى دراسة القانون.لكن مجريات النقاشات تبين أن الإستعراضية تتحكم في عمل البعض. فالكابيتال كونترول لا يمكن أن يكون شكليا هدفه إرضاء صندوق النقد الدولي، كما أنه لا يمكن دراسة قانون الكابيتال كونترول بمعزل عن خطة مالية متكاملة تحدد العجز وكيفية سده.والأهم أن مجلس النواب لا يمكن ان ينعقد حاليا في ظل الشغور الرئاسي في جلسة تشريعية طالما أن معظم الكتل توافقت على ذلك.بالتالي أيها المودعون، عليكم أن تنتظروا طويلا، فالقانون رغم كل العراضات الإعلامية الكاذبة بعيد، والمهزلة التي تحدث عنها باسيل ليست مهزلة فقط، بل هي مأساة !رئاسيا، الصورة تتبلور يوما بعد يوم. فمع ان فريق الممانعة يلتزم حتى الان الورقة البيضاء، لكن الواضح ان خياره هو سليمان فرنجية، طبعا باستثناء التيار الوطني الحر.فجبران باسيل هو من يحول دون انتخاب فرنجية ولا يسهل وصوله الى الرئاسة، كما قال وزير الاعلام زياد المكاري.اذا، المعركة الرئاسية في حقيقتها تدور بين مرشحين (2) : الاول معلن هو ميشال معوض، والثاني غير معلن هو سليمان فرنجية.فكيف ستنتهي المعركة المفتوحة الى أجل غير مسمى؟ وهل يمكن معوض او فرنجية ان يتحول من مرشح فريق معين الى مرشح توفيقي توافقي؟انه التحدي المرفوع في وجه كل واحد منهما. والتحدي المذكور يرفع حظوظ مرشحين آخرين، قد يكون من أبرزهم قائد الجيش العماد جوزف عون. علما ان معلومات خاصة بال "ام تي في" تشير الى ان حزب الله ابلغ بكركي ان لا فيتو عنده على قائد الجيش، وإن كانت له ملاحظات على أدائه. كل هذا يعني ان المعركة الرئاسية مفتوحة على كل الاحتمالات... طبعا متى حصلت!.احكم سكينه في قلب امن العدو، ودهس عنجهية قادته الجدد المختالين بصهيونيتهم والمحرضين على الشعب الفلسطيني ومقدساته ..ضرب ابن الثمانية عشر عاما على ارض سلفيت في الضفة الغربية، حيث ظن الصهاينة انهم مانعتهم مستوطناتهم من بأس الفدائيين ، فكان محمد مراد صوف، مرعبا للصهاينة ومربكا لاجهزتهم الامنية، عاجلهم بسكينه طعنا، ثم بسيارة احد مستوطنيهم دهسا، لتكون الحصيلة ثلاثة قتلى وعددا من الجرحى اصابة بعضهم حرجة، قبل ان يرتقي شهيدا على طريق التحرير ..لم تكن يد محمد وحدها التي تحكم ضربها، بل معه قلوب وعقول جميع الفلسطينيين الذين يواجهون موجة من العدوانية الصهيونية لا سيما في الضفة الغربية، ومداهمات واعتقالات واعدامات شبه يومية لشبان وشابات فلسطينيين ..في لبنان المعدم الخيارات ما دام المعنيون معتقلين لدى الارادة الاميركية، فلا جديد على المستوى السياسي على مرمى يومين من الجلسة السادسة لانتخاب رئيس، فيما تجمع نواب كتائبيون وتغييريون ومستقلون كما يسمون انفسهم لبحث الازمة السياسية وآليات الخروج منها، فاختلفوا على الآليات والمخارج والاسماء، واتفقوا على التواصل للتحضير الى المرحلة المقبلة..مرحلة تشبه جلسة اللجان النيابية اليوم لبحث الكابيتال كونترول، اما اهم المباحث التي تهم اللبنانيين ان المتقاعدين باتوا قادرين على قبض رواتبهم على قلتها ابتداء من الغد، وان الموازنة باتت سارية المفعول، ما يعني ان الزودة الموعودة والمؤقتة للموظفين باتت بحكم النافذة.اما البحث عن نوافذ كهربائية مع صد الحكومة بامر اميركي للابواب الايرانية المفتوحة، فانه لا يزال دون جدوى، واللبنانيون بانتظار المواعيد المضروبة في العاشر من الشهر المقبل. وابتداء من شباط المقبل ستبدأ كهرباء لبنان الجباية على اساس التسعيرة الجديدة التي تم الاعلان عنها رسميا اليوم ضمن خطة الطوارئ الكهربائية..في اوكرانيا ازمة كهربائية قاسية مع سعير الحرب الضارية، فهل يكون القفز على خطوط التوتر العالي الطريق الى حوار؟ فحلفاء فلاديمير زالنسكي من اميركيين واوروبيين باتوا يتأوهون في العتمة وعلى ابواب الصقيع القارس.عند عموم السياسيين، عنوانان لا ثالث لهما هذه الايام:الاول، انتخابات رئاسية بلا رئيس، والثاني، لجان نيابية بلا كابيتال كونترول. تحت العنوان الاول، وفيما اقتصر اجتماع النواب المستقلين والتغييريين الذي حكي الكثير عنه في الايام الماضية، على حضور 19 نائبا، فيما كان يروج لمشاركة أكثر من 40، تطور بارز سجل في الساعات الاخيرة، فحواه تراجع نسبي لسمير جعجع عن استعداده لتعطيل النصاب منعا لوصول رئيس من قوى 8 آذار، الذي كان أعرب عن تفضيله للفراغ عليه، حيث لفت رئيس القوات في مقابلة مع قناة الحرة أمس، إلى انه في حال أمن حزب الله وحلفاؤه اكثرية ثابتة من 65 نائبا لصالح مرشحهم، أيا يكن، فهو سيسلم باللعبة الديمقراطية، حتى ولو لجأ الى تعطيل النصاب لجلسة او جلستين.اما تحت العنوان الثاني، فاستنسابية مستمرة في تحويل الاموال الى الخارج، على وقع التأخير المتواصل في اقرار قانون الكابيتال كونترول، علما أن طرح رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل العملي القاضي بفصل مسألة التحويلات الخارجية عن السحوبات الداخلية، لم يسلك طريقه نحو الاقرار.هذا على مستوى بعض السياسيين، اما شعبيا، وإذا كان الهم الاول يبقى معيشيا وصحيا في ضوء التردي المتواصل على المستويين الاقتصادي والمالي، فالاهتمام الاول يتجه تدريجيا من الآن وحتى الاسبوع المقبل، نحو متابعة وقائع مباريات كأس العالم في كرة القدم التي تستضيفها قطر. أما نقل المباريات عبر تلفزيون لبنان، فتناوله وزير الاعلام زياد مكاري في مداخلة عبر برنامج نبض بيروت، نعود الى تفاصيلها في سياق النشرة.بشرى إلى المهربين وإلى سارقي التيار الكهربائي: الموازنة التي صدرت اليوم في الجريدة الرسمية، في شقها المتعلق برفع الرسوم الجمركية، لا تعني المهربين، لأنهم في الأساس لا يدفعون الجمارك.وزيادة التعرفة على التيار الكهربائي لا تعني سارقي التيار لأنهم في الأساس لا يدفعون ولم يسمعوا يوما بشيء إسمه "سعر الكيلووات"، كل ما يعرفونه ربط منازلهم بالشبكة العامة.موازنة رفع الرسوم الجمركية سيكون من أولى مفاعيلها مضاعفة التهريب للسلع والبضائع، ما سيتسبب في ازدهار تجارة التهريب وفي انكماش التجارة المنظمة.ورفع تعرفة الكهرباء ستزيد من التعليق على التيار الكهربائي، وأن قضية المؤازرة الأمنية لفرق مؤسسة كهرباء لبنان، هي "مزحة سمجة "، فمنذ متى تجرؤ مؤسسة كهرباء لبنان على إزالة المخالفات؟ وأين هي العدادات الذكية أولا؟المهربون والمعلقون على التيار يتبادلون التهاني، والمواطن الملتزم القانون يسأل: كيف أوفر الزيادات؟في ملف انتخابات الرئاسة، موقف متقدم لرئيس اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط بعد لقائه البطريرك الراعي.جنبلاط توقع في ضوء ما يجري في جلسات المجلس النيابي ان تطول مدة الفراغ الرئاسي، وقال: "نحن مع معوض، واذا كان لدى الفريق الآخر اي اسم للتوافق، نبحث بالأمر اهلا وسهلا".واعتبر جنبلاط ان "دعوة البطريرك الراعي لعقد مؤتمر دولي لخلاص لبنان ليست بجديدة، ونحن نتفهم موقف البطريرك الراعي في هذا الخصوص".رئاسيا أيضا، وزير الإعلام زياد مكاري رأى أن لا نهاية قريبة للفراغ الرئاسي.وردا على سؤال عن حظوظ رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه في الرئاسة، اعتبر انه "الأول، ومن يحول دون انتخابه هو النائب جبران باسيل الذي لا يسهل وصول فرنجيه الى الرئاسة".في ملف الكابيتال كونترول، وبعد الاشتباك الذي حصل أمس بين نائب رئيس المجلس الياس بو صعب وبعض النواب والذي أخذ منحى السير بالقانون من دون سائر القوانين، ما أثار رفضا من نواب طالبوا بتلازم القوانين، بو صعب تلقى جرعة دعم من رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الذي شارك في الجلسة وأعلن "ان ما يحصل اليوم هو مهزلة وعملية اطالة متعمدة بالنقاش لعدم اقرار قانون الكابيتال كونترول".موقف باسيل كشف أن إصرار بو صعب منسق معه، على رغم أن أكثر من نائب اعترضوا على خيار باسيل - بو صعب.ومن باب تطرية الجو، وحين فتح المجال امام مداخلات النواب لمناقشة المادة الاولى، بادر بو صعب، وتأكيدا على أنه لا يقمع احدا، كما قيل، إلى مناداة النائب ميشال معوض بإسمه لمنحه الكلام ، ليرد الأخير انا مش طالب كلام.الجدل الذي حصل اليوم أيضا، قذف بالقانون إلى الأسبوع المقبل، في ظل التباعد بين باسيل - بو صعب من جهة، وعدد لا بأس به من النواب الذين يربطون القانون بقوانين ذات صلة.في الحرب الروسية الاوكرانية، تصعيد كبير، فقد أطلقت روسيا "نحو" مئة صاروخ على أوكرانيا وأصابت عددا من البنى التحتية الرئيسية للطاقة.في تداعيات هذه الحرب، أعلنت ألمانيا أن منشآت تخزين الغاز لديها أصبحت ممتلئة مئة في المئة، فيما تستعد لفصل الشتاء محرومة من الطاقة الروسية.أكمل العالم اليوم ثمانية مليارات نسمة.. وبحلول عام ألفين وسبعة وثلاثين سنقبل على الرقم التاسع من النسمات..وإلى حينه يكون مجلس النواب اللبناني ما زال مجتمعا لانتخاب الرئيس..واللجان المشتركة تبحث في المادة الأولى للكابيتال كونترول.. ويخرج نوابها تعلوهم الصرخة دفاعا عن حقوق المودعين فيما يكون نواب التغيير قد استقروا على مليار نسمة أخرى من الرأي...والرأي الآخر وعلى كل هذه المواعيد لا حسم يبدو في الأفق فجلسة الخميس في مهب الأوراق البيض وترشيح ميشال معوض..وسيصطف رقمها السادس إلى جانب الخمسة من السوابق وحيالها اجتمع اليوم تكتل من تسعة عشر نائبا بين تغييريين وسياديين، وانتهى الأمر إلى تشكيل لجنة إدارية مصغرة لمتابعة البحث في موضوع الرئاسة بهدف كسر جليد الرئاسة...وربما يأتي كسر الجليد من جهة معراب، والتي سلم حكيمها للمرة الأولى بنصاب الأمر الواقع إذا ما وقع.. وهو قال للحرة إنه إذا تبين أن حزب الله وحلفاءه جمعوا خمسة وستين نائبا غير قابلين للخرق.. سنسلم بالأمر ولن نعطل وردا على سؤال عن مجيء رئيس في هذه الجلسة من وزن باسيل أو فرنجية، أجاب جعجع: "حتى لو إجا مين ما كان"،وإعادة الانتشار الرئاسية لرئيس حزب القوات وعدم التمسك طويلا بميشال معوض، توازيها حركة الاشتراكي نحو بكركي وإعلان النائب تيمور جنبلاط أن كتلته مع معوض..وإذا كان لدى الفريق الآخر أي اسم للتوافق نبحث في الأمر، أهلا وسهلا"، وأهمية الكلام من الصرح اتخذت بعدا إقليميا مصريا وبمواقف لافتة للسفير المصري في لبنان ياسر علوي، الذي وجه دعوة إلى اللبنانيين للكف عن الإيماءات والتلميحات وبدء التحاور عالمكشوف.. قائلا بعد لقائه البطريرك الراعي: آن الأوان لكشف الأوراق وبدء حوار جاد لإنتاج رئيس يليق بهذا البلد ويكون جسرا، والذي يعبر به من أزمته، وإعادة تقليص الهوة بين لبنان وحاضنته الطبيعية...ورأى أن الاستحقاق الرئاسي يحتاج إلى الانتقال من مرحلة التفاوض بالتلميح إلى مرحلة التفاوض المباشر بين البرلمان والرسالة المصرية التي أرادتها من أعلى هرم يمثل الموارنة، تتقاطع وبدء تحريك العجلة الفرنسية الأميركية والسعودية على خط الرئاسة اللبنانية.ولكن كل هذا الحراك يتطلب مواكبة من قيادات محلية جادة تتعامل مع الملف الرئاسي كاستحقاق، وليس منصة للحروب الصغيرة ولا يبدو أن مثل هذا الأداء متوافر إلى الساعة.. حيث إن اللجان المشتركة وحدها تعطي نموذجا عن الجرم النيابي القصدي فمنذ وقوع الأزمة المالية الاقتصادية ولبنان يتحدث عن مشروع الكابيتال كونترول طارت الأموال وهربت، ولم ننجز إلا مادة واحدة من هذا المشروع..وتحت سقف اللجان تدور المسرحية وينقسم التيار الوطني بين رأيين اثنين:فرئيسه جبران باسيل يرى أن الأمر أصبح مهزلة.. ونائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب يرفض وصف النقاش بالمهزلة وفي حقيقة الأمر أن المهزلة تكمن في النواب أنفسهم الذين نصبوا المكائد للشعب وأمواله، ثم ادعوا البكاء على الحقوق..وهم يصرون مع كل جلسة على أداء المشهد التمثيلي الهزيل عينه وبعضهم منذ السابع عشر من تشرين قبل ثلاث سنوات..حاصروا الشعب في انتفاضته وخونوه في شارعه، وألصقوا به تهمة التمويل والسفارات ولم يكن كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يوم الجمعة إلا ضربة تخوين جديدة لشعب لبناني انتفض على واقعه..وهذه الضربة إنما استهدفت أكثر من خمسمئة ألف ناخب أدلوا بأصواتهم في الانتخابات النيابية التي أدت إلى فوز ثلاثة عشر نائبا ممثلين للثورة، عدا عن المستقلين والسياديين.