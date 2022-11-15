معارضة قوية لِهِبة مرتبطة بالطاقة

فوجئت أوساط شبه رسمية بموقف دولة كبرى من مسألة هبة ذات علاقة، بالطاقة، ففي وقت كانت فيه التأكيدات أن لا مشكلة، برزت معارضة قوية، فرملت الإجراءات بالكامل، وفق ما جاء في اسرار "اللواء".

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