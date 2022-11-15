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لبنان
سمسرة واختلاس
Lebanon 24
15-11-2022
|
17:19
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تتحدث معلومات عن اتجاه للإدعاء على موظفين في عدد من الوزارات على خلفية ملفات مالية، بين سمسرات واختلاس، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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