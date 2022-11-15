19
o
بيروت
20
o
طرابلس
6
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
20
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
6
o
بشري
20
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بري سيدعو للحوار الثنائي بعد تحرك الراعي.. وحزب الله"يصوّب"تفسيرات موقف نصرالله
Lebanon 24
15-11-2022
|
22:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت المعطيات أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري بصدد الدعوة الى حوار ثنائي مع الكتل النيابية كبديل عن الحوار الجماعي، لكنه ينتظر تحرّك البطريرك الماروني مار بشارة الراعي رئاسياً.ووفق معلومات صحيفة «البناء» فإن الراعي سيجمع القوى المسيحية والمارونية تحديداً على طاولة واحدة للحوار، وتقوم الرابطة المارونية بحركة تمهيدية تحضيراً لحراك الراعي.
Advertisement
في المقابل افادت مصادر مطلعة على موقف حزب الله لـ«البناء» الى أن «السيد نصرالله تقصد الغموض البنّاء في كلامه عن رئاسة الجمهورية والمواصفات في خطابه الأخير، وبالتالي جميع التفسيرات لكلامه كتبنيه لمرشحين معينين غير دقيقة.وفي حقيقة الأمر السيد نصرالله وضع معايير ومواصفات للرئيس المقبل يراها مناسبة للمرحلة الراهنة وأي اسم ينطبق عليها لا مانع من دعمه. وهذه المواصفات تنطبق على فرنجية وباسيل أيضاً وأي اسم قد يجمع أوسع مروحة من القوى السياسية».وشدّدت المصادر على أن لا رئيس للجمهورية إذا لم يشكل ضمانة بعدم طعن المقاومة بظهرها، كما لن يسير الحزب بفرنجية من دون التفاهم مع باسيل، علماً أن الحزب يعمل على تأمين توافق على رئيس المرده، ويتولى التواصل والحوار مع باسيل لهذه الغاية.وأكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، النائب محمد رعد، في كلمة له في احتفال في الجنوب أنّ «علينا أن نختار الخيار الأصلَح وهو أن نأتي برئيسٍ يعتزّ بأداء شعبه وجهاد أبنائه في حماية بلده ويحرِص على أن لا يطعن المقاومة في ظهرِها ولا يُخيّب آمال الناس الذين عاشوا الأمن والتحرير في ظلّ فعاليّة المقاومة»، مشدداً على أن «الصراع بالشّكل حول مقعد رئيس الجمهورية لكن في المضمون هو صراع حول مصيركم أن تبقون في هذا البلد أو تُهجّرون أو أن يستبيح عدوّكم هذا البلد أو أن تأمنون في بلدكم».
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لمَن يملك دولارات في لبنان.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
لمَن يملك دولارات في لبنان.. إليكم هذا الخبر
14:00 | 2022-11-15
15/11/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة قد تهزّ أوساط مطلوبين في البقاع.. معلومات تكشف الكثير
Lebanon 24
مُفاجأة قد تهزّ أوساط مطلوبين في البقاع.. معلومات تكشف الكثير
14:32 | 2022-11-15
15/11/2022 02:32:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ جديد من مصرف لبنان بشأن "صيرفة".. ماذا فيه؟
Lebanon 24
بيانٌ جديد من مصرف لبنان بشأن "صيرفة".. ماذا فيه؟
11:32 | 2022-11-15
15/11/2022 11:32:41
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في عين المريسة وانتشارٌ أمني.. ما القصّة؟
Lebanon 24
توتر في عين المريسة وانتشارٌ أمني.. ما القصّة؟
12:53 | 2022-11-15
15/11/2022 12:53:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... إليكم تسعيرته المتداولة عصر اليوم
Lebanon 24
الدولار يرتفع... إليكم تسعيرته المتداولة عصر اليوم
09:49 | 2022-11-15
15/11/2022 09:49:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:16 | 2022-11-16
ميقاتي عقد سلسلة اجتماعات دبلوماسية وأمنية في السراي الحكومي
05:00 | 2022-11-16
لا معارضة فرنسية لانتخاب فرنجية.. والسعودية شريكة بأي مؤتمر عن لبنان
04:46 | 2022-11-16
منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة يسيطر على لبنان.. متى تنحسر الأمطار؟
04:38 | 2022-11-16
طعن جزئي لقانون السرية المصرفية... اليكم التفاصيل
04:30 | 2022-11-16
ماذا لو قرر جعجع سحب تأييده لمعوض؟
04:29 | 2022-11-16
بيان جديد من الأمن العام حول جوازات السفر.. اليكم آخر المعطيات
فيديو
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
Lebanon 24
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
01:00 | 2022-11-15
16/11/2022 12:04:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
00:45 | 2022-11-15
16/11/2022 12:04:15
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة معروضة للبيع بسعر سيارة مستعملة! (فيديو)
Lebanon 24
طائرة معروضة للبيع بسعر سيارة مستعملة! (فيديو)
02:00 | 2022-11-12
16/11/2022 12:04:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact