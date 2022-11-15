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لبنان

خطوة مُنتظرة على خط بكركي – حارة حريك... هل تثمر؟

Lebanon 24
15-11-2022 | 22:18
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كتبت دوللي بشعلاني في"الديار": تقول مصادر سياسية مطلعة ان العلاقة بين بكركي وحارة حريك، ليست على ما يُرام حالياً، وتحتاج الى الكثير من العمل لتصبح على أفضل ما يرام.. وما يُحكى عن التحضير لوثيقة وطنية يقوم بها بعض المقرٌبين من الحزب، قد تكون مدخلا لإعادة تفعيل العلاقات بين بكركي وحزب الله.
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وأشارت المصادر الى ان بكركي منفتحة على العلاقات مع جميع القوى اللبنانية، بما فيها حزب الله، وقد قامت بمبادرات للحوار معه مرات عدة في السابق، وأملت المصادر أن تؤدٌي بعض اللقاءات التي تحصل، لا سيما زيارة وزير الأشغال العامٌة والنقل علي حميٌة الأخيرة الى الصرح البطريركي الى تحسين العلاقة على المستوى السياسي، فهذه الزيارة أتت بمثابة رسالة أولى إيجابية من حزب الله الى بكركي.
في الوقت نفسه، أكدت المصادر عينها أنٌ وتيرة عظات ومواقف البطريرك الراعي سترتفع خلال الأسابيع المقبلة ما دام هناك تعطيل لانتخاب رئيس الجمهورية، فهناك دستور للبلاد يجب أن يحترم من قبل الجميع. كما لا يجوز أن تبقى البلاد من دون رئيس بسبب شروط هذا الفريق أو ذاك. ولهذا تحدٌث الراعي عن ٣ نقاط أساسية: أولاً، عدم الاعتماد على ما سمٌاها "الفذلكات" الدستورية لتعطيل انتخاب الرئيس. ثاتياً، جدٌد مفهوم الرئيس الوفاقي بأن لا يكون بلا شخصية، بل صاحب موقف، ودعا ثالثاً الى عقد المؤتمر الدولي.
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